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Собчак и Богомолов вместе пришли на открытие Венецианского биеннале

Судя по кадрам с мероприятия, знаменитости были больше увлечены друг другом, чем происходящим вокруг.

Собчак и Богомолов вместе пришли на открытие Венецианского биеннале
Ксения Собчак и Константин Богомолов / Global Look Press

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании своей новой пассии, российского режиссера Константина Богомолова.

Сама журналистка не публикует фото и видео с бойфрендом, однако Богомолов не постеснялся и поделился в своем Instagram живописными кадрами, на которых он снял Собчак со спины — она спускалась по лестнице на фоне итальянских пейзажей.

Как сообщает портал Vokrug.tv, звездная пара решила обосноваться в городе Модена. Именно здесь в первых числах мая проходил фестиваль культуры и искусства под названием «Российские вечера в Италии». Экс-ведущая «Дома-2» и режиссер также отметились в ресторане Osteria Francescana, где они оставили около тысячи евро (примерно 70 тысяч рублей).

Затем пара отправилась в Венецию, где в субботу, 11 мая, стартует знаменитая на весь мир Венецианская биеннале. Предворяет мероприятие вернисаж, который также посетили Собчак с Богомоловым. Фотографии с мероприятия появились на странице журнала Tatler Russia в Instagram. На снимках видно, что звездная пара была больше увлечена друг другом, чем происходящим вокруг.

Напомним, Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, однако не так давно пара объявила о расставании. Ходят слухи, что причиной стал именно роман телеведущей с режиссером Богомоловым. Отметим, что у Собак есть маленький сын Платон от Виторгана.

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Собчак и Богомолов вместе пришли на открытие Венецианского биеннале
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