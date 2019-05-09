Новый опыт Собчак: телеведущая впервые заплатила мужчине за общение

37-летняя Ксения Собчак пригласила на интервью в свое шоу на YouTube 28-летнего Вячеслава Машнова, известного под псевдонимом Гнойный, или Слава КПСС. Ведущая призналась, что ей удалось уговорить рэпера поучаствовать в диалоге только за деньги. За свое участие в интернет-шоу Гнойный запросил 250 тысяч рублей.

«Для меня это первый такой опыт, чтобы я платила мужчине за общение с ним. Вот я тебе даю обещанное. Можешь пересчитать. Все, как договаривались. Тут 250 тысяч. На тебя реально не жалко», – сказала Собчак рэперу и вручила конверт с купюрами.

В интервью Собчак Гнойный рассказал о своем участии в съемках клипа «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова. Он назвал костюмы, в которых снимался в ролике, ужасными. Однако, по его словам, разные стили в одежде не мешают дружеским отношениям с певцом.

Рассказал хип-хоп исполнитель и об отношении к Сергею Шнурову. Музыкант заявил, что относится к творчеству лидера группы «Ленинград» негативно, и назвал его композиции пошлыми.

Напомним, Ксения Собчак проводит мини-отпуск в Италии с режиссером Константином Богомоловым. Пара перестала скрывать свои отношения и нежничает в соцсетях. Режиссер даже снял телеведущую на видео и показал в своем микроблоге. Сын знаменитости Платон в это время отдыхает с отцом Максимом Виторганом в Испании.