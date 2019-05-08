НОВОСТИ

Кейт была стройнее: ставшая мамой Меган Маркл не смогла скрыть несовершенства фигуры

Герцогиня Сассекская впервые вышла в свет после родов.

Кейт была стройнее: ставшая мамой Меган Маркл не смогла скрыть несовершенства фигуры
Меган Маркл. фото: globallook.com

Последние несколько недель не только Великобритания, но и жители во всем мире с нетерпением ждали, когда принц Гарри станет отцом. Его супруга Меган Маркл  намеревалась нарушить традицию и родить малыша в домашних условиях, но в итоге ее доставили в клинику. 6 мая супруги с радостью сообщили о том, что у них родился сын.

В отличие от Кейт Миддлтон, жены принца Уильяма, герцогиня Сассекская не стала в день родов появляться с малышом на публике. Лишь ее муж дал несколько комментариев журналистам. Он признался, что его жена героиня. Принц впервые присутствовал при родах и этот процесс произвел на него неизгладимое впечатление.

Спустя два дня счастливые супруги появились на публике в Виндзоре. Меган позировала фотографу в белоснежном платье без рукавов с золотыми пуговицами и поясом. Образ она дополнила бежевыми туфлями на шпильке и легким макияжем. Принц Гарри с гордостью держал на руках посапывающего наследника.

Пока одни разглядывали малыша, другие обратили взор на фигуру молодой мамы. Многие помнят, как Кейт Миддлтон поразила всех стройной фигурой в апреле прошлого года — тогда на свет появился принц Луи. Она выглядела так, будто и не рожала вовсе. А вот Маркл не смогла скрыть несовершенства фигуры. Возможно, в этом виноваты стилисты, ведь платье герцогини лишь подчеркнуло ее животик. Впрочем, поклонники уверены, что Меган Маркл вернется в былую форму. Будем честны: мало кто из женщин может похвастаться тонкой талией спустя два дня после родов!

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, 2018 г. фото: globallook.com

Стоит напомнить, что жене принца Гарри 37 лет. Многим известно, что чем моложе женщина, тем быстрее она восстанавливается после родов. Несмотря на определенные риски, роды герцогини прошли без осложнений. Сейчас герцогиня Сассекская наслаждается первыми днями материнства.

Вам может быть интересно:

Принц Уильям запутался в родственных связях между Кейт Миддлтон и сыном Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке Гражданин мира: принц Гарри и Меган Маркл хотят выправить своему сыну американский паспорт

Тэги:

Королевская семьяМеган МарклМеган Маркл после родовновые фото Меган Маркл
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт была стройнее: ставшая мамой Меган Маркл не смогла скрыть несовершенства фигуры
Интересно?
Поделись с друзьями: