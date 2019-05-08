Кейт была стройнее: ставшая мамой Меган Маркл не смогла скрыть несовершенства фигуры

Последние несколько недель не только Великобритания, но и жители во всем мире с нетерпением ждали, когда принц Гарри станет отцом. Его супруга Меган Маркл намеревалась нарушить традицию и родить малыша в домашних условиях, но в итоге ее доставили в клинику. 6 мая супруги с радостью сообщили о том, что у них родился сын.

больше по теме В Сети появились первые фото новорожденного сына Меган и Гарри Фотосъемка была сделана в Виндзорском замке.

В отличие от Кейт Миддлтон, жены принца Уильяма, герцогиня Сассекская не стала в день родов появляться с малышом на публике. Лишь ее муж дал несколько комментариев журналистам. Он признался, что его жена героиня. Принц впервые присутствовал при родах и этот процесс произвел на него неизгладимое впечатление.

Спустя два дня счастливые супруги появились на публике в Виндзоре. Меган позировала фотографу в белоснежном платье без рукавов с золотыми пуговицами и поясом. Образ она дополнила бежевыми туфлями на шпильке и легким макияжем. Принц Гарри с гордостью держал на руках посапывающего наследника.

Пока одни разглядывали малыша, другие обратили взор на фигуру молодой мамы. Многие помнят, как Кейт Миддлтон поразила всех стройной фигурой в апреле прошлого года — тогда на свет появился принц Луи. Она выглядела так, будто и не рожала вовсе. А вот Маркл не смогла скрыть несовершенства фигуры. Возможно, в этом виноваты стилисты, ведь платье герцогини лишь подчеркнуло ее животик. Впрочем, поклонники уверены, что Меган Маркл вернется в былую форму. Будем честны: мало кто из женщин может похвастаться тонкой талией спустя два дня после родов!

Стоит напомнить, что жене принца Гарри 37 лет. Многим известно, что чем моложе женщина, тем быстрее она восстанавливается после родов. Несмотря на определенные риски, роды герцогини прошли без осложнений. Сейчас герцогиня Сассекская наслаждается первыми днями материнства.