Меган Маркл после родов записала обращение к женщинам

Меган Маркл дистанционно приняла участие в гала-концерте Camfed, посвященном расширению прав и образованию девочек в сельских районах Африки. Об этом сообщил королевский обозреватель Омид Скоби. Журналист опубликовал видео с Меган Маркл в Twitter.

Duchess Meghan recorded a message for guests at @Camfed’s #EducationChangesEverything Gala in New York this evening, May 9. “A girl who is educated becomes a woman who is influential,” she said for the #Camfed25 event (which @AnnieLennox was honoured at). pic.twitter.com/FCzx14A2W6 — Omid Scobie (@scobie) 10 мая 2019 г.



Обозреватель отметил, что, несмотря на то, что герцогиня Сассекская занята уходом за новорожденным сыном, она нашла время, чтобы записать обращение к участникам мероприятия.

«Девушка, получившая образование, становится влиятельной женщиной», – сказала герцогиня.

Ранее в СМИ появилось интервью бывшей жены отца Меган Маркл. Женщина обратилась к герцогине Сассекской с просьбой не допускать Томаса Маркла к внуку. Рослин Маркл считает, что отец герцогини может быть опасен для малыша.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри стали родителями 6 мая. Своему первенцу супруги дали редкое имя – Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Герцоги Сассекские рассказали, что отказались от графского титула для мальчика, чтобы дать ему счастливое детство и не привлекать внимание общественности.