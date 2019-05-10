«Он не вправе навязывать свое мнение»: Соловьев осудил Виторгана за слова о 9 мае

Журналист отметил, что в таком ключе о Дне Победы стали говорить достаточно часто.

Пост актера Максима Виторгана о том, что День Победы нужно праздновать скоромнее, вызвал шквал критики со стороны СМИ и других представителей шоу-бизнеса. Сам Виторган настаивает, что издания специально вырвали из контекста фразу «Нам нечего праздновать». Актер же имел в виду, что этот день – праздник для тех, кто воевал, а не для нынешнего поколения.

Промолчать по этому поводу не смогли многие, включая журналиста Владимира Соловьева.

«Он что, проявил себя как великий философ? Когда люди такого типа говорят, что не надо что-то праздновать, точнее, как я понимаю, призывают к другой форме празднования, ну хорошо. У него такая точка зрения, у народа другая точка зрения. Почему он считает себя вправе что-то кому-то навязывать?» — цитирует Соловьева издание «Инфореактор».

В пример он привел традиции еврейского народа, который отмечает победы, совершенные несколько веков назад.

«Евреи трагедию холокоста отмечают одним образом, католики — другим. Виторган не хочет об этом вспомнить? Это я его как еврей еврея спрашиваю», — отметил журналист.

По мнению телеведущего, о Дне Победы в таком ключе говорят нередко, и в этом есть своя закономерность.

«Как это часто бывает, либералов у нас перед 9 Мая начинает крутить, им все как-то не так. Ну, покрутит-покрутит и успокоится…» — добавляет журналист.

Напомним, высказывание Максима Виторгана уже прокомментировал певец Лев Лещенко, который вступился за него. Свое мнение высказал и режиссер Карен Шахназаров, который, напротив, осудил Виторгана.