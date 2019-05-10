Лев Лещенко вступился за Максима Виторгана после критики Дня Победы

Певец считает, что каждый волен отмечать великий праздник так, как считает нужным.

Вчера, 9 мая, Россия с размахом отметила День Победы. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили поклонников и коллег в своих блогах. Однако не все полагают, что День Победы нужно отмечать ярко. Актер Максим Виторган написал об этом большой пост. Он полагает, что нынешнему поколению праздновать нечего и 9 мая – большой день для тех, кто победу одержал.

Эту ситуацию прокомментировал российский певец Лев Лещенко изданию Nation News. Он уверен, что никто не может запретить Виторгану скромно праздновать День Победы.

«Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право. Как мы можем ограничивать людей в эмоциях? Я вчера выступал в Челябинске и пел довольно грустные песни. Народ стоял и слушал. Перед этим я заехал, поздравил ветеранов, они пели и танцевали, они радовались жизни», — поделился своим мнением Лев Лещенко.

Он также вспомнил несколько концертов в Санкт-Петербурге, где люди с радостью пели фронтовые песни.

«Как люди хотят справлять, так пусть и справляют. Для кого-то важна торжественная часть, для кого-то просто важно порадоваться, что ты живешь на этом свете», — уверен Лев Лещенко.

Напомним, что за несколько часов публикация в блоге Максима Виторгана стала главной новостью. Увидев это, актер, мягко говоря, удивился и сказал, что фразу «нам нечего праздновать» специально вырвали из контекста и вытащили в заголовок. Он отметил, что положительно относится к «Бессмертному полку», но не одобряет парад Победы, выражение «Можем повторить» и то, что детей одевают в военную форму.