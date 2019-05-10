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«Пусть не празднует»: Шахназаров раскритиковал предложение Виторгана не отмечать 9 мая

По словам известного кинорежиссера, для него этот праздник всегда был крайне важен.

«Пусть не празднует»: Шахназаров раскритиковал предложение Виторгана не отмечать 9 мая
Шахназаров раскритиковал Виторгана Фото: GLOBALLOOKPRESS

В Сети продолжают бурно обсуждать публикацию в блоге актера Максима Виторгана, который полагает, что 9 мая – праздник для тех, кто воевал и победил, а вовсе не для нынешнего поколения. Когда эту фразу стал обсуждать весь Интернет, он быстро отреагировал и пояснил, что слова «нам нечего праздновать» специально вырвали из контекста.

Свое мнение по этому поводу уже выразил певец Лев Лещенко. В стороне не остался и режиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. Деятель кино считает, что не отмечать 9 мая – крайне странное предложение. Об этом он подробнее рассказал «Федеральному агентству новостей».

«Если господину Виторгану праздновать нечего, пусть не празднует, это личное дело каждого. Для меня этот праздник останется и, надеюсь, для моих детей тоже. Мой отец воевал, прошел всю войну», — уверен режиссер.

Шахназаров добавил, что благодаря отцу он трепетно относится ко Дню Победы, что затем постарался передать своим детям. Режиссер отметил, что сейчас слишком часто стали говорить, что 9 мая нужно отмечать иначе или вовсе не праздновать. Его такие слова настораживают.

«Но если нет Дня Победы, значит — нет истории, нет нашего общего прошлого. Нет прошлого — нет настоящего и будущего. Из этого все складывается», — полагает генеральный директор «Мосфильма».

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Тэги:

Карен Шахназаровкритика звездМаксим Виторганпоздравление с 9 мая
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«Пусть не празднует»: Шахназаров раскритиковал предложение Виторгана не отмечать 9 мая
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