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Кайли Дженнер воссоединилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа

Девушки встретились впервые после крупной ссоры.

Кайли Дженнер воссоединилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
Лучшие подруги впервые встретились после измены мужа Кайли Дженнер. Фото: globallookpress©Nancy Kaszerman, AdMedia

Кайли Дженнер воссоединилась со своей подругой детства и звездой соцсетей Джордин Вудс, которую ранее уличила в предательстве. Когда миллиардерша во всеуслышание объявила, что ее супруг Тревис Скотт изменяет ей с лучшей приятельницей, девушки перестали общаться. Джордин больше не звали на вечеринки семейства Кардашян, а само звездное семейство заявляло, что больше не собирается продвигать Вудс или вести любые другие совместные проекты.

«Они сделали все, чтобы помочь Джордин добиться успеха, и осознают, что она была бы без них пустым местом. Это такое предательство», – говорит близкий к клану Кардашян источник.

Судя по всему, теперь ссоре пришел конец: накануне Кайли и Джордин все-таки встретились. Впервые после разразившегося скандала парочка была замечена за завтраком в одном из ресторанов. Как отмечает портал Enews, ранее, несмотря на растерянность из-за неверности мужа, Дженнер все же решила дать подруге возможность объясниться.

Есть вероятность, что и Кардашян примут Джордин обратно. Накануне руку помощи ей протянула Хлои Кардашян, как и сестра, обвинившая Вудс в интрижке с Тристаном Томпсоном. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, знаменитость признала в Twitter, что за случившееся несет ответственность только ее избранник.

О примирении подруг говорит и тот факт, что Джордин вернулась в Instagram, который забросила после ссоры. Она разместила в Instagram пару своих селфи, под которым оставила глубокомысленный комментарий.

«Бог дает нам еще один день, чтобы, проснувшись, мы благодарили его за то, что стали лучше, чем были вчера», – пишет 21-летняя Вудс в своем блоге.

Напомним, девушка известна не только как ближайшая подруга Дженнер и участница ее реалити-шоу «Жизнь Кайли». Джордин сделала успешную карьеру модели плюс-сайз, а число ее подписчиков в одном только Instagram приближается к десяти миллионам.

Фото: Instagram@jordynwoods

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Тэги:

Джордин ВудсКайли ДженнерКим Кардашян

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Кайли Дженнер воссоединилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа
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