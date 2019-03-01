Кайли Дженнер обвинила Тревиса Скотта в измене

Подозрения появились на фоне скандала с её лучшей подругой Джордин Вудс и возлюбленным Хлои Кардашян.

Миллиардерша Кайли Дженнер, которая сколотила состояние на собственном бренде косметики, обвинила мужа Тревиса Скотта в измене. Рэпер отменил концерт в Баффало и остался в Лос-Анжелесе, от чего спровоцировал подозрения.

Сам Тревис Скотт отрицает неверность. По словам его представителя, он отменил концерт из-за плохого самочувствия, передаёт TMZ. Интересно, что сам альбом Astroworld, в поддержку которого выступает рэпер, содержит много треков о его любви к Кайли Дженнер и их дочери Сторми.

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В свою очередь Кайли Дженнер могла стать подозрительной после скандала, который разгорелся вокруг её сестры Хлои Кардашян: лучшая подруга Кайли Джордин Вудс, как выяснилась, завела интрижку с уже бывшим возлюбленным Хлои Тристаном Томпсоном. Сама Джордин всё отрицает, говорит, что была пьяна, и она уверена: клан Кардашян-Дженнер сможет «уничтожить» её.