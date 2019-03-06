Кайли Дженнер может простить лучшую подругу после измены мужа

После того, как Кайли Дженнер уличила в супружеской неверности баскетболиста Тревиса Скотта, в жизни пары настали непростые времена. Накануне стало известно, что спортсмен на протяжении двух дней пытается наладить отношения с возлюбленной, однако Кайли едва сдерживает ярость, и то только ради маленькой дочери Сторми.

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Миллиардерша собирается сохранить семью, а вот как поступить с подругой детства Джордин Вудс, с которой, предположительно, ей изменил муж, знаменитость пока не решила. Девушки, которые раньше почти постоянно были вместе, сейчас практически перестали общаться. Из-за этого Джордин даже не может забрать свои вещи из гостевого дома Кайли, где часто жила раньше. Также ее не пригласили на недавнюю дружескую вечеринку в роскошном особняке Дженнер, где присутствовали сестры Кардашян.

Тем не менее, конфликт Кайли Дженнер и ее лучшей подруги может разрешиться наилучшим образом. Как сообщает портал TMZ, руку помощи Вудс протянула Хлои Кардашян.Она написала в соцсети сообщение, в котором вспомнила том, как уличила девушку в отношениях с ее собственным избранником Тристаном Томпсоном. Звезда реалити-шоу оправдала подругу своей сестры.

«Джордин не несет ответственности за то, что происходит в нашей семье. Это была вина Тристана», – сообщила Кардашян.

Напомним, накануне Дженнер была признана самой молодой миллиардершей в мире. Журнал Forbs, присудивший 21-летней Кайли это звание, назвал ее девушкой self-made. Это означает, что небывалого успеха она добилась самостоятельно, однако подобная формулировка вызвала недовольство у интернет-пользователей.

Многие поклонники заявили в соцсетях, что Дженнер не имеет права называться self-made из-за ее знаменитой и состоятельной семьи. Ведь сколотить миллиард долларов на продажах своей косметики она сумела только потому, что с рождения является частью клана Кардашян-Дженнер и часто появляется на телеэкранах.