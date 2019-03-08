Дарье Мороз приписывают роман с актером и фотографом Владимиром Мишуковым

В Центральном доме литераторов состоялся премьерный показ сериала «Содержанки». В кулуарах очень активно обсуждали режиссерский талант Константина Богомолова, которому приписывают роман со светской львицей Ксенией Собчак. Между тем это не единственная тема обсуждения. Дело в том, что в сериале вместе снялись бывшая жена Богомолова известная актриса Дарья Мороз и популярный фотограф и актер Владимир Мишуков. Многие из присутствующих в доме литераторов в открытую шептались, что у звезд роман. Уж больно трепетно и нежно они общались и смотрели друг на друга.

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Дарья Мороз стала одной из главных действующих лиц вечера. Она появилась на мероприятии в черном брючном костюме, галстуке на голую шею и босоножках. Когда звезда разместила снимок в социальной сети Instagram, то удостоилась огромного количества восторженных комментариев от поклонников.

Отметим, что на вечере была замечена и Ксения Собчак. Правда, она старалась не подходить к Богомолову, чтобы поутихли страсти вокруг их возможного романа. Собчак общалась с другими гостями вечера, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что у Дарьи Мороз и Константина Богомолова есть совместная дочь. Девочке уже восемь лет. Родители, которые расстались в августе 2018 года, ради ребенка поддерживают хорошие отношения. Про девочку известно, что она учится в немецкой школе при посольстве Германии в России. Также Анна Богомолова увлекается теннисом и посещает музыкальную школу.