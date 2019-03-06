Ксению Собчак и режиссера Константина Богомолова засняли в пражском аэропорту

Телеведущая и ее спутник приобрели бутылку спиртного в Duty Free и вылетели в Санкт-Петербург.

Слухи о том, что Ксения Собчак готова расстаться с мужем, распространились в декабре. В беседах с журналистами телеведущая и ее супруг стараются не комментировать свои отношения и личную жизнь, но многое так или иначе становится известно широкой общественности.

В Чехии у Собчак не было запланировано каких-либо мероприятий на эти дни. Тем не менее, накануне ее засняли на видео в пражском аэропорту. Компанию светской львице, одетой в неприметное темное пальто и джинсы, составлял ее предполагаемый новый возлюбленный, режиссер Константин Богомолов, на кадрах записи пара не спеша делает покупки в Duty Free.

Купив бутылку абсента, Собчак и ее спутник вылетели из Праги в Санкт-Петербург бизнес-классом. В аэропорте пункта назначения Ксения почти не поднимала глаз от своего смартфона. Как предполагает издание Super, ведущая очень не хотела, чтобы ее узнали.

Это желание не кажется странным после скандальных событий, имевших место в январе. Тогда Максим Виторган набросился с кулаками на Константина рядом с кафе, куда тот пришел перекусить. На кадрах появившегося в Сети видео можно заметить, как актер наносит сопернику удар, от которого режиссер падает на землю. Правда, тогда многие посчитали случившееся обычным пиаром, который Собчак и ее муж устроили для раскрутки Богомолова.

Отметим, далеко не все осуждают семейные дрязги Собчак и ее мужа. Как сообщает сайт «Дни.ру», Ксению поддержала модель и экс-участница «Дома-2» Лера Фрост, буквально благословившая телеведущую на отношения с Богомоловым. По ее словам, Виторган – далеко не идеальный супруг.