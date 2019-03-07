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Константин Богомолов готовится к съемкам нового сериала после премьеры «Содержанок»

Режиссер ведет переговоры с продюсерами о создании фильма, посвященного современным реалиям.

Константин Богомолов готовится к съемкам нового сериала после премьеры «Содержанок»
Режиссер Константин Богомолов ведет переговоры о новых сериальных съемках. Фото: globallookpress©Genrietta Peryan

Режиссер Константин Богомолов, ставший одним из главных героев светских хроник после сообщений о его романе с Ксенией Собчак, накануне представил публике сериал «Содержанки». Закрытая премьера картины, которую многие назвали провокационной и даже шокирующей, прошла в столице накануне. Теперь же стало известно, что режиссер готовится к съемкам нового многосерийного творения. Переговоры о создании сериала еще только ведутся – с продюсерами, которые работали и над «Содержанками».

«Пока не могу о нем (сериале. – прим.ред.) говорить. Скажу только, что это будет не историческая тема, снова будет современность», – поделился Богомолов с журналистами. Других подробностей о новом проекте он не раскрыл.

«Содержанки» стали дебютной сериальной работой режиссера, в которой сыграли самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса, включая Ольгу Сутулову, Светлану Бондарчук, Александра Збруева, Дарью Мороз и многих других. Действие фильма происходит в российской столице. Искусствовед Даша приезжает туда из провинции и рассчитывает, что ее жизнь наладится, но ее планы спутывает неожиданное загадочное событие. По словам Константина Богомолова, его заинтересовал именно этот срез современного общества, однако ничего провокационного он в своей работе не видит, передает ТАСС.

К слову, в «Содержанках» снялась и Ксения Собчак. Телеведущая пришла на премьеру, где старалась избегать главного «виновника торжества», однако накануне, как сообщал портал Teleprogramma.pro, пару засняли на видео в чешском аэропорту. Купив спиртное в Duty free, Ксения и Константин вылетели из Праги в Санкт-Петербург. При этом никаких мероприятий в столице Чехии у ведущей запланировано не было.

Слухи о близких отношениях пары курсируют уже не первый месяц. Предположения общественности не комментируют ни сама Собчак, ни ее возможный избранник, ни муж журналистки Максим Виторган.

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Константин БогомоловКсения Собчакпремьерасериал "Содержанки"

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Константин Богомолов готовится к съемкам нового сериала после премьеры «Содержанок»
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