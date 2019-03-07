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«Поздравляем друг друга с весной»: Бабкина поужинала с Федункив и Шукшиной в ресторане

Певица собрала подруг, чтобы пообщаться и обменяться подарками.

«Поздравляем друг друга с весной»: Бабкина поужинала с Федункив и Шукшиной в ресторане
Надежда Бабкина. фото: globallook.com

Наступление весны оживило не только простых жителей России, но и звезд. На этой неделе состоялось сразу несколько банкетов. Андрей Малахов вместе с женой организовал праздник для друзей в честь Масленицы, а чуть раньше Алла Пугачева устроила вечеринку по случаю прихода весны. На днях решила увидеться с подругами и Надежда Бабкина. Она собрала их за одним столом в одном из столичных ресторанов.

В соцсети артистка опубликовала снимки, на которых запечатлена с Мариной Федункив, Марией Шукшиной и другими женщинами. Примечательно, что все они выбрали яркие весенние образы. Бабкина облачилась в жакет с золотыми узорами, который дополнила украшениями. Шукшина предпочла черный костюм и зеленую блузку, а Федункив, как и остальные подруги певцы, повязала на шею цветной платок. «Встретились с девочками, поздравляем друг друга с весной!» — написала Надежда Георгиевна.

На одном из кадров видно, что артистка держит в руках подарочную коробку. По всей видимости, подруги не только пообщались, но и обменялись подарками. Поклонники тоже поздравили Бабкину с наступающим Международным женским днем. Они также отметили, что все артистки на фото отлично выглядят. «Красивый цветник, с наступающим праздником вас, девочки», «Хорошая компания в которой можно петь», «Какие вы молодцы, красавицы, одна краше другой!» — прокомментировали пост подписчики.

фото:instagram.com/ngbabkina/

Напомним, что уже ни первый год Бабкина не только поет, но и является ведущей-экспертом передачи «Модный приговор» на Первом канале. Поклонники с удовольствием следят за тем, какие наряды она надевает. В последнее время звезда отдает предпочтение броским образам, но в то же время остается элегантной. Артистка также стала экспериментировать с имиджем и не так давно предстала с кудрявыми волосами, но вскоре вновь выпрямила локоны. Отметим, что  загруженность на работе не мешает певице видеться с друзьями и коллегами.

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Марина ФедункивМария ШукшинаНадежда Бабкина

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«Поздравляем друг друга с весной»: Бабкина поужинала с Федункив и Шукшиной в ресторане
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