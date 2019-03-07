Андрей Малахов и Наталья Шкулева устроили банкет для друзей в честь Масленицы

С 4 по 10 марта идет масленичная неделя. По традиции, в эти дни проходят народные гуляния и на столах обязательно появляются тарелки с блинами. Уже не первый год Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева устраивают банкет в честь Масленицы, на который приглашают друзей и знакомых. Так на днях знаменитый телеведущий вновь устроил застолье. На этот раз среди гостей была Татьяна Веденеева.

Актриса выбрала стильный костюм с черным верхом и золотыми брюками клеш для выхода в свет. В соцсети она поделилась снимками с мероприятия. На одном из фото Веденеева позирует с Малаховым, а на другом с его супругой. Видно, что в зале присутствовало множество гостей, среди них была певица Анна Седокова. Интерьер был дополнен статуэтками в виде больших матрешек, а на столах было огромное количество различных блюд.

«Спасибо за чудесный, весёлый и вкусный вечер-празднование Масленицы! Повидала много прекрасных и дорогих сердцу людей, объелась вкусностями, опьянела от „водопада“ шампанского, а главное, от необыкновенно душевной атмосферы, которую вы с Наташей умеете создать!», — написала в Веденеева. Поклонники отметили, что фуршет был сервирован очень изыскано. Они также восхитились тем, как выглядит артистка.

К слову, Татьяна Вениаминовна также успела принять участие в съемках передачи «Привет, Андрей!». Она опубликовала видео, на котором запечатлено выступление Робертино Лоретти. «Кумир нашей юности, мальчик с золотым голосом! Конечно мальчик у же давно вырос и голос уже не столь прозрачен , но какое же удовольствие встретиться воочию с кумиром детства! Думаю это будет приятно для многих женщин нашей страны», — написала Веденеева. Как оказалось, Малахов готовит множество сюрпризов, чтобы порадовать женщин, так как очередной выпуск его передачи выйдет на следующий день после Международного женского дня.