Концертный директор Моисеева вспомнил, как Пугачева принесла перенесшему инсульт артисту «домашние котлеты»

4 марта заслуженном артисту России Борису Моисееву исполнилось 65 лет. Свой юбилей певец планирует отметить в апреле, устроив себе путешествие на круизном лайнере по островам Карибского моря. На протяжении последних восьми лет исполнитель крайне редко появляется на публике и почти не дает интервью. От концертной деятельности певец отказался еще в 2010 году после того, как перенес инсульт.

В свою очередь, концертный директор артиста Сергей Горохов заверил поклонников исполнителя в том, что недуг никак не сказался на разуме Бориса Моисеева. «Он абсолютно адекватный человек. Но испытывает трудности с речью», — уточнил представитель знаменитости.

Делясь воспоминаниями о событиях уже минувших лет, когда Бориса Михайловича с инсультом доставили в больницу, его концертный директор рассказал, что медики были вынуждены ввести артиста в состояние искусственной комы. Поддержать Моисеева захотела и Примадонна отечественного шоу-бизнеса. Вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным Алла Борисовна одной из первых навестила Бориса Михайловича и даже принесла ему домашних котлет.

Пугачева до чих пор не забывает об исполнителе, часто справляется о его самочувствии. «Алла Борисовна постоянно на связи. Недавно позвонила, пригласила Борю на свой юбилейный концерт», — приводит «Комсомольская правда» слова Сергея Горохова.