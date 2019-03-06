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Концертный директор Моисеева вспомнил, как Пугачева принесла перенесшему инсульт артисту «домашние котлеты»

На протяжении последних восьми лет Борис Моисеев крайне редко появлялся на публике.

Концертный директор Моисеева вспомнил, как Пугачева принесла перенесшему инсульт артисту «домашние котлеты»
Борис Моисеев (Фото: Globallookpress.com)

4 марта заслуженном артисту России Борису Моисееву исполнилось 65 лет. Свой юбилей певец планирует отметить в апреле, устроив себе путешествие на круизном лайнере по островам Карибского моря. На протяжении последних восьми лет исполнитель крайне редко появляется на публике и почти не дает интервью. От концертной деятельности певец отказался еще в 2010 году после того, как перенес инсульт.

В свою очередь, концертный директор артиста Сергей Горохов заверил поклонников исполнителя в том, что недуг никак не сказался на разуме Бориса Моисеева. «Он абсолютно адекватный человек. Но испытывает трудности с речью», — уточнил представитель знаменитости.

Делясь воспоминаниями о событиях уже минувших лет, когда Бориса Михайловича с инсультом доставили в больницу, его концертный директор рассказал, что медики были вынуждены ввести артиста в состояние искусственной комы. Поддержать Моисеева захотела и Примадонна отечественного шоу-бизнеса. Вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным Алла Борисовна одной из первых навестила Бориса Михайловича и даже принесла ему домашних котлет.

Пугачева до чих пор не забывает об исполнителе, часто справляется о его самочувствии. «Алла Борисовна постоянно на связи. Недавно позвонила, пригласила Борю на свой юбилейный концерт», — приводит «Комсомольская правда» слова Сергея Горохова.

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Тэги:

Алла ПугачеваБорис МоисеевМаксим Галкин

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Концертный директор Моисеева вспомнил, как Пугачева принесла перенесшему инсульт артисту «домашние котлеты»
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