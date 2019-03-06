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Джонни Депп лишился работы после скандала с Эмбер Херд

Последние несколько лет карьера известного актёра идёт под откос: ранее его уволили со съёмок продолжения «Пиратов Карибского моря».

Джонни Депп лишился работы после скандала с Эмбер Херд
Джонни Депп. фото: globallook

Джонни Депп – всемирно известный актёр с отличной репутацией. На счету более ста фильмов, несколько наград с «Веницианского кинофестиваля» и «Золотого глобуса», а также номинаций на «Оскар». Несмотря на внушительный список актёрских заслуг, последние несколько лет зрители не довольны игрой актёра.

Возможно, поэтому Джонни Деппа уволили со съёмок фильма «Человек-невидимка», не смотря на то, что контракт был подписан. Студия Universal решила кардинально переработать сценарий и взять на роль главного героя женщину. Уже сейчас ведутся переговоры с Элизабет Мосс, сообщает Variety.

Джонни Депп и продюсер Джерри Брукхаймер на съёмках первой части фильма "Пираты Карибского моря"
Джонни Депп и продюсер Джерри Брукхаймер на съёмках первой части фильма «Пираты Карибского моря». фото: globallook

Это не первый крупный отказ для Джонни Деппа: после пяти успешных фильмов из серии «Пираты Карибского моря» новый шестой фильм будут снимать без капитана Джека Воробья, либо же заменят его на другого актёра. Несмотря на то, что за 14 лет существования франшиза собрала более 4,5 миллиардов долларов, руководство Disney готовы продолжать съёмку без одного из самых запоминающихся персонажей Джонни Деппа.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продлился всего год. фото: globallook
Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продлился всего год. фото: globallook

Отказы актёру могут быть вызваны скандалом вокруг его личной жизни с Эмбер Херд. Актриса обвинила Джонни Деппа в насилии, из-за чего общественность подвергла его критике в том числе за роль в фильме «Фантастические твари. Преступление Грин-де-Вальда». Позже Депп урегулировал обвинения, а недавно поделился шокирующими подробностями жизни с Эмбер Херд. Он обвинил актрису в связях с Илоном Маском ещё во время супружества. За попытку очернить его имя Джонни Депп подал в суд на бывшую жену и требует компенсацию в 50 миллионов долларов.

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Джонни Депп лишился работы после скандала с Эмбер Херд
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