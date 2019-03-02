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Джонни Депп подал иск на 50 миллионов долларов против бывшей жены Эмбер Херд за ложные обвинения в побоях

Не так давно актер в суде доказал свою непричастность к избиению актрисы.

Джонни Депп подал иск на 50 миллионов долларов против бывшей жены Эмбер Херд за ложные обвинения в побоях
Фото: globallookpress.com

55-летний голливудский актер Джонни Депп подал в суд иск на 50 миллионов долларов, которые звезда «Пиратов Карибского моря» хочет взыскать со своей бывшей жены актрисы Эмбер Херд за то, что в 2016 году она в прессе, а затем и в суде ложно обвиняла его в домашнем насилии.

Недавно, как известно, Депп доказал свою непричастность к побоям экс-супруги. В его защиту в суде выступили двое полицейских и незаинтересованные свидетели. Кроме того, помогли очистить доброе имя звезды и записи с камер видеонаблюдения. И сейчас актер решил наказать Херд за ложь.

В иске, поданном адвокатами актера, в частности говорится, что вся эта «сложная мистификация» ни что иное, как способ продвинуть свою артистическую карьеру. А заявления бывшей жены, в которых она называла его домашним насильником «категорически и явно ложно». Кроме того, в документе Джонни Депп подчеркивает, что в свете последних событий Херд является не жертвой насилия, а настоящей преступницей.

Напомним, звезда «Аквамена» Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом в 2016 году. Причиной для расставания она и назвала домашнее насилие со стороны Деппа. Их развод был завершен в январе 2017 года. Всего актерский брак продлился 15 месяцев, пишет Daily Mail.

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Джонни Депп подал иск на 50 миллионов долларов против бывшей жены Эмбер Херд за ложные обвинения в побоях
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