Джонни Депп уличил Эмбер Херд в изменах с Илоном Маском сразу после свадьбы

Эмбер Херд и директор компании Tesla Илон Маск встречались в 2017 году. Этот роман казался кратковременным: не прошло и года, как Маск появился на публике с певицей Граймс. Но недавно Джонни Депп выступил с громким заявлением. Актер уверяет, что его экс-супруга начала отношения с американским инженером задолго до того, как это стало известно широкой общественности.

Напомним, доказав свою непричастность к избиению бывшей жены, Депп подал в отношении Херд ответный иск, в котором потребовал компенсацию в 50 миллионов долларов за попытку очернить его имя. В тексте иска также говорится, что роман Илона и Эмбер начался «не позднее, чем через месяц» после свадьбы актрисы с Деппом в феврале 2015 года.

Бизнесмен неоднократно приезжал по ночам в пентхаус пары в Лос-Анджелесе, когда актер «Пиратов Карибского моря» уезжал за пределы США. В том числе, делал он это и тогда, когда Херд якобы стала жертвой домашнего насилия со стороны мужа.

Представитель актрисы расценил эти сведения как «гнусное преследование» со стороны ее бывшего избранника. «Это лишь очередная попытка Джонни Деппа заставить замолчать Эмбер Херд. Но мы выиграем эту судебную тяжбу», – цитирует юриста журнал People.