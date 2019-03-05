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Вокалист The Prodigy Кит Флинт соревновался в беге за два дня до смерти

По словам очевидцев, певец был весел и в прекрасной форме.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт соревновался в беге за два дня до смерти
Кит Флинт. фото: globallook

Кит Флинт пробежал 5 километров за два дня до того, как его нашли мёртвым в собственном доме. Он участвовал в забеге в парке Челмсфорда, графство Эссекс. По словам очевидцев, певец чувствовал себя прекрасно и даже побил личный рекорд, пробежав дистанцию за 21 минуту и 22 секунды.

Соседи также отзывались о Ките Флинте как о весёлом человеке. За пару дней до смерти они видели, как вокалист The Prodigy играет со своими собаками на заднем дворе. Поэтому они очень удивились, когда заметили машины скорой помощи возле дома 49-летнего музыканта, сообщает Daily Mail.

Кит Флинт скончался 4 марта. Участники группы The Prodigy заявили, что это было самоубийство. Перед смертью вокалист расстался с женой – японским диджеем Маюми Кай. За несколько дней до кончины Кит Флинт выставил дом на продажу за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

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Вокалист The Prodigy Кит Флинт соревновался в беге за два дня до смерти
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