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Солист группы Prodigy Кит Флинт перед смертью расстался с женой и пытался продать дом

Музыкант прожил со своей супругой — японской моделью и диджеем — больше десяти лет.

Солист группы Prodigy Кит Флинт перед смертью расстался с женой и пытался продать дом
Фото: Timo Toivanen/Lehtikuva Oy/East News

Солист культовой группы The Prodigy Кит Флинт скончался в понедельник, 5 марта. Как стало известно, незадолго до смерти он расстался с женой и выставил на продажу дом в графстве Эссекс, где раньше жил вместе с супругой.

Флинт женился на японской модели и диджее Маюми Кай в 2006 году. Музыкант признавался, что возлюбленная буквально спасла его от алкоголя и наркотиков, помогла выйти из серьезной депрессии. Супруги завели несколько собак, регулярно устраивали загородные пикники, куда добирались на лошадях.

«Моя жена любит наш дом, наших собак, а еще ей нравятся олени и лисы, которые часто приходят к изгороди нашего участка», — рассказывал артист в одном из интервью.

Но последние несколько месяцев Флинт и его жена не виделись. Музыкант был на гастролях в Австралии, а Маюми уехала в Японию. Причина расставания пары не называется, однако знакомый с ситуацией источник сообщил журналистам, что 49-летний артист тяжело переживал разрыв — впал в депрессию, вновь пристрастился к спиртному и запрещенным веществам.

Видимо, Флинт не хотел дальше оставаться в семейном гнездышке, где так долго жил со своей избранницей. За пару дней до его смерти дом в эссекском городе Данмоу был выставлен на продажу, его стоимость составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов. А за 85 тысяч фунтов стерлингов фронтмен The Prodigy собирался продать паб, который приносил ему не самый большой доход, пишет The Sun.

Напомним, тело Кита Флинта нашли в его доме. К нему вызвали медиков, но они смогли лишь констатировать смерть солиста легендарной группы.

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Солист группы Prodigy Кит Флинт перед смертью расстался с женой и пытался продать дом
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