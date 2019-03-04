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«Наш брат Кит забрал свою жизнь»: появились первые подробности о смерти исполнителя The Prodigy

Основатель легендарного коллектива Лиам Хоулетт признался, что не может поверить в случившееся.

«Наш брат Кит забрал свою жизнь»: появились первые подробности о смерти исполнителя The Prodigy
Фото: Dafydd Owen, Photoshot

Поклонников The Prodigy потрясло неожиданное известие: в своем доме в британском графстве Эссекс скончался солист группы Кит Флинт. В Сети моментально распространились соболезнования звезд андеграундной музыки.

На официальной странице The Prodigy в Instagram появилась первая информация о смерти 49-летнего Флинта. Основатель группы Лиам Хоулетт подтвердил, что новость о его гибели соответствует действительности, и уточнил, что он совершил самоубийство.

«Я не могу поверить в собственные слова, но наш брат Кит забрал свою жизнь в прошедший уикенд. Я шокирован, в растерянности и чертовски зол. Мое сердце разбито», – признался Хоулетт в блоге коллектива.

Когда в скорую помощь населенного пункта Данмоу, где жил Кит Флинт, поступил звонок о том, что музыкант лишился чувств, к нему домой немедленно выехали медики. Но к их приезду солиста The Prodigy уже не стало. В правоохранительных органах графства немедленно сообщили, что исключают насильственный характер смерти.

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Тэги:

the prodigyВеликобританияКит Флинт

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«Наш брат Кит забрал свою жизнь»: появились первые подробности о смерти исполнителя The Prodigy
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