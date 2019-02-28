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«Накипело»: Сябитова обратилась к хейтерам, заявив, что всю страну «подсадила на сватовство»

Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Роза Сябитова призналась, что часто читает те комментарии, которые для нее оставляют подписчики.

«Накипело»: Сябитова обратилась к хейтерам, заявив, что всю страну «подсадила на сватовство»
Роза Сябитова (Фото: Globallookpress.com)

Телеведущая Роза Сябитова в своем Instagram ответила хейтерам, заявив, что ее часто критикуют за обилие рекламы на ее страничке. «Я всю страну подсадила на сватовство. У нас как, если говорят сватовство — подразумеваем кого? Сябитову. А если говорим Сябитова. О чем думаем? О сватовстве», — заявила светская львица, добавив, что она действительно смогла добиться популярности.

«Накипело», — отметила ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале, уточнив, что кто-то ее любит, а есть и те, кто ненавидит. К подобному Роза Сябитова относится философски, называя поступающую критику издержками профессии.

По словам телесвахи, у нее была весьма банальная мотивация для того, чтобы стать звездой. Ей нужно было «поднимать детей на ноги», дать им достойное образование. Поэтому она пошла на телевидение, радио, стала писать книги — берясь за каждое поступающее предложение.,

«Мне есть чем крыть! А вам?! Вам не нравится, что у меня много рекламы. Окей, тогда что вы делаете на моей ленте?! Я заметила, что те, кто больше всего меня критикуют, — закрывают свои профили», — посетовала Сябитова.

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Роза Сябитова

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«Накипело»: Сябитова обратилась к хейтерам, заявив, что всю страну «подсадила на сватовство»
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