«Много у меня их было»: Сябитова рассказала, что ценит в подругах

Ведущая призналась, что ей по душе, когда говорят правду, даже, если она не самая приятная.

Популярная телеведущая Роза Сябитова в своем аккаунте в Instagram пообщалась с поклонницами на тему женской дружбы. Она рассказала, что сама думает на этот счет, и дала советы фанаткам, которые спрашивали о дружбе. Заодно ответила Сябитова и на некоторые вопросы «не по теме»: про отношения между мужчиной и женщиной.

«Я вот всегда размышляла о подружках! Много у меня их было…. и знаете, что я поняла, что те, которые действительно меня любят не будут юлить и лить мне на уши бальзам, а скажут так как есть на самом деле и пусть и горькую, но правду… и за это и я их люблю», — призналась Сябитова.

Кроме того, говоря об искренности, она добавила, что не советует тем подписчикам, кто хочет оставаться с ней в хороших отношениях задавать вопросы. «Если я говорю честно и правдиво, это мало кому нравится», — добавила телезвезда. Она сравнила себя с доктором, который говорит правду, и попросила писать ей только тех, кто к этой правде готов.