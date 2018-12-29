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«Моя жизнь изменилась. Это стало для меня шоком»: Брухунова рассказала об отношениях с Петросяном

«Моя жизнь изменилась. Это стало для меня шоком»: Брухунова рассказала об отношениях с Петросяном Татьяна Брухунова/Фото: социальные сети
Молодая помощница юмориста стала гостьей программы «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым.

Молодая помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пришла в студию программы «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым и рассказала о своих отношениях с юмористом. Анонс программы, которую зрители увидят 30 декабря, появился на сайте Первого канала.

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«Моя жизнь изменилась. Это стало для меня шоком. Порог неправды стал таким, что молчать уже не было сил», — заявила Брухунова. В анонсе также прозвучали слова ведущего Первого канала Дмитрия Борисова, что «эту программу будут обсуждать все». Отметим, что на протяжении всего года в прессе муссировались слухи о молодой любовнице Евгения Петросяна. Многие считали, что именно она разрушила брак юмориста с прежней супругой Еленой Степаненко. Никаких комментариев по поводу отношений с юмористом Брухунова ранее не давала. Однако больше она уже не смогла молчать, поэтому и решила поделиться всей правдой с общественностью.

Заметим, что в ноябре этого года Петросян благополучно развелся со Степаненко. Однако звезды пока не могут поделить совместно нажитое имущество. Адвокаты с обеих сторон отмечали, что раздел имущества может занять годы. Обе стороны не собираются отступать в этом вопросе. У каждого здесь своя правда. В то же время сторона Степаненко опровергала информацию, что претендует на большую часть имущества. Представители юмористки заявляли, что в этом дело все должно быть по-честному.

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Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоТатьяна Брухунова

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«Моя жизнь изменилась. Это стало для меня шоком»: Брухунова рассказала об отношениях с Петросяном
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