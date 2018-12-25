Дмитрий Борисов с ток-шоу «Пусть говорят» обошел по рейтингам Андрея Малахова

После «трансферного прыжка» Андрея Малахова с Первого канала на телеканал «Россия-1» его место на «Пусть говорят» занял диктор Дмитрий Борисов.

Согласно предновогодним итоговым исследованиям от Mediascop, диктор и ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов уверенно обошел супруга Натальи Шкулевой с ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой Эфир» на телеканале «Россия-1».

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Передача Дмитрия Борисова стала безусловным лидером в сегменте ток-шоу социальной тематики. Так, программа «Пусть говорят» сохраняла устойчивые позиции в ТОП-100 на протяжении 12 недель, а 29 недель входила в тройку самых популярных передач. Средний рейтинг ток-шоу Дмитрия Борисова в уходящем году составил 4,5%, а программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» — 3,2%.

Там самым, занявший на «Пусть говорят» место ведущего Дмитрий Борисов смог обойти в борьбе за рейтинги Андрея Малахова, пишет Super.ru.

Стоит также отметить, что самым рейтинговым выпуском программы «Пусть говорят» стал эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской под названием «Честь семьи Джигарханяна: встреча, которую ищет Виталина», сообщает «ВокругТВ».

Напомним, что в качестве ведущего на программе «Прямой эфир» выступал Борис Корчевников, который с приходом Андрея Малахова стал вести ток-шоу «Судьба человека».