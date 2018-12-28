Елена Степаненко до сих пор не пускает Петросяна в их общую квартиру

Заседание о разделе имущества отложили на 17 января.

Один из самых громких бракоразводных процессов этого года по делу артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна завершен. Но суды все еще продолжаются. Если со штампом в паспорте все оказалось просто, хотя по заявлению адвоката Евгения Вагановича, Елена Григорьевна пыталась затянуть процесс, то с разделом совместно нажитого имущества дела обстоят сложнее. За годы работы на телевидении и многочисленные гастрольные туры супруги сумели нажить многомиллионное состояние. Судя по всему, делить они будут все, вплоть до чашек и ложек. Опись недвижимости, машин и личных вещей составила 50 томов.

Накануне в Хамовническом суде столицы состоялось очередное заседание по разделу имущества Петросяна и Степаненко. Но в этот раз окончательно решить вопрос не удалось и разбирательство перенесли на 17 января. Однако известный правозащитник Сергей Жорин, который в этом процессе выступил на стороне Петросяна, отметил, что дело сдвинулось с мертвой точки. Противоборствующая сторона, наконец, обнародовала полную опись имущества с фотографиями.

«Там очень большой объем», — отметил он.

Сам Петросян после развода не тужит. Громкий развод сыграл ему на руку. Его скатившиеся рейтинги и популярность возросли, что позволило ему успешно гастролировать не только в России. Сейчас, к примеру, юморист отправился в большой тур по городам Германии. В перерывах между концертами он много гуляет и интересно проводит время. Как только он вернется, то вместе с Жориным выработает позицию по дальнейшему процессу. Его адвокат выразил надежду, что вопрос с разделом имущества будет решен в ближайшее время.

больше по теме Разведенная Степаненко хочет заполучить все деньги и ценности Петросяна О разделе имущества юмористов рассказал юрист Сергей Жорин.

«После развода всё начало развиваться очень динамично. Мы в скором времени ознакомимся с документами. Думаю, что в скором времени мы закончим, и бывшие супруги начнут счастливую жизнь, но уже отдельно», — приводит слова юриста Рен ТВ.

В то же время Сергей Жорин пожаловался, что его клиент так до сих пор и не может посетить их московскую квартиру, которой они с Еленой Григорьевной владеют в равных долях. По словам Жорина, его подзащитный не хочет ссориться с бывшей супругой, оттого не трогает ее и продолжает исправно оплачивать коммунальные счета. По предварительной договоренности, Петросян должен заплатить за одну долю, но Жорин и его клиент полагают, что сторона защиты Степаненко сильно завысила стоимость недвижимости. Напомним, Степаненко и Петросян прожили в браке 33 года.