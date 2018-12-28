Рэпер Гуф спел об изменах в новой песне

Поклонники уверены, что новый трек популярный исполнитель посвятил жительнице Екатеринбурга, которая ранее рассказала об их романе.

Алексей Долматов, более известный как Гуф, на протяжении долгого времени не говорил о своих отношениях с Кети Топурией. И вот, когда они объявили себя парой и почти все свободное время проводили вдвоем, стало известно, что они расстались. Пока поклонники пытались разобраться, что произошло, выяснилось, что параллельно рэпер встречался с еще одной девушкой. Жительница Екатеринбурга заявила, что у нее был роман с популярным исполнителем. В доказательство Яна была готова обнародовать интимные фото со звездой. Гуф не стал отрицать, что у них была связь, но отметил, что лишь мимолетная.

Топурия тяжело переживает расставание с возлюбленным. Она даже позволяет себе есть вредную пищу. Тем временем Яна заявила, что беременна от рэпера. Когда она поняла, что он не будет с ней, то девушка отправилась в клинику и, по ее словам, сделала аборт. Позже она набила татуировку с именем, фамилией Гуфа, а также с датой — 3 ноября 2018 года. Что произошло в тот день, так и осталось тайной. Все это время Долматов старался не комментировать произошедшее. Он лишь признался, что будет любить Топурию до конца жизни. А на днях артист выпустил новый трек вместе с Владом Раммой «Играй». Поклонники сразу поняли, что в песне говорится о Яне, которая разрушила отношения рэпера с Кети.

«С*чка, я из столицы. Слышишь, какие на*уй принципы! Для начала тебе лучше нужно приземлиться, а потом уже решим, к тебе или ко мне в гостиницу», — поет он в первом куплете. По некоторым данным, именно в гостинице репер встречался со своей любовницей. На протяжении всего трека Гуф повторят куплет, в котором дает понять, что Яна знала о том, что он звезда и она понимала, что у них никогда не будет серьезных отношений. «А сейчас извини, через два часа самолет. Увидимся через год», — зачитывает рэпер. Он отмечает, что по прилету в Москву позвонит уже другим девушкам. Напомним, что Яна рассказала YouTube-каналу «Пушка», что два года встречалась с Гуфом. По ее словам, они познакомились в ночном клубе. Артист часто дарил ей подарки. Когда об их романе стало известно, Долматов заявил, что все презенты были платой за проведенные с ней ночи, а также, что к этой девушке он никогда не относился серьезно.