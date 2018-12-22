Расставшаяся с Гуфом Кети Топурия высказалась о мужчине мечты

Исхудавшая певица появилась на съемках главного новогоднего концерта.

Недавно на Первом канале прошли съемки новогоднего концерта, который зрители увидят на своих телеэкранах в главную праздничную ночь года. Поздравить россиян пришли, кажется, все самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, Люба Успенская и Александр Панайотов, Пелагея, Лев Лещенко, Стас Пьеха и даже Витас, на одном из последних концертов которого в Китае собралось целых двести пятьдесят тысяч фанатов.

Пришла на мероприятие и Кети Топурия, недавно расставшаяся с рэпером Гуфом. Певица, которая в последнее время сильно похудела, призналась, что старается набрать вес, но килограммы к ней так и не возвращаются. О бывшем избраннике, с которым она разорвала отношения из-за его измен, солистка «А-Студио» предпочитает не упоминать, не стала певица говорить о Гуфе и в этот раз, однако все же решила ответить на вопрос журналистов о том, каким она видит своего будущего возлюбленного.

С тем, каким именно должен быть мужчина ее мечты, звезда пока не определилась. «Мне нужен настоящий мужчина! Трудно описать словами – он должен быть!» – заявила Кети «Собеседнику». Напомним, многие поклонники до сих пор надеются, что Топурия сможет простить неверного Гуфа, а сам популярный исполнитель ранее признавался, что продолжит любить ее до конца своих дней.