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«Стану любовницей Захара Саленко»: экс-подруга Гуфа собралась на «Дом-2»

«Стану любовницей Захара Саленко»: экс-подруга Гуфа собралась на «Дом-2» ВКонтакте
Яна Шевцова уже дала согласие на съемки в скандальном шоу.

Молодая жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, скандально прославившаяся после бурного, но краткосрочного романа с рэпером Гуфом и даже сделавшая, по ее словам, аборт, решила стать участницей телепроекта «Дом-2». Свое согласие девушка не так давно дала авторам программы.

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Яна признается, что до этого момента долгоиграющую тройку любви и отношений он никогда не смотре, но все же уже знает, кто станет ее избранником. Это Захар Саленко, пока не обремененный какими-либо отношениями. «Если надо будет, стану его любовницей», — заявляет девушка.

К слову, с Гуфом Яна продолжает общаться, только вот дружеских отношений после скандала с ним сохранить не удалось. Более того, девушка признается, что рэпер продолжает угрожать ей. Это еще одна причина, по которой она решила идти на «Дом-2».

Кстати, многочисленные поклонники Шевцовой уверены, что Яна сделает реалити-шоу более интересным, пишет starhit.ru.

Тэги:
Дом-2рэпер ГуфЯна Шевцова

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«Стану любовницей Захара Саленко»: экс-подруга Гуфа собралась на «Дом-2»
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