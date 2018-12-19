«Стану любовницей Захара Саленко»: экс-подруга Гуфа собралась на «Дом-2»
Яна Шевцова уже дала согласие на съемки в скандальном шоу.
Молодая жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, скандально прославившаяся после бурного, но краткосрочного романа с рэпером Гуфом и даже сделавшая, по ее словам, аборт, решила стать участницей телепроекта «Дом-2». Свое согласие девушка не так давно дала авторам программы.
К слову, с Гуфом Яна продолжает общаться, только вот дружеских отношений после скандала с ним сохранить не удалось. Более того, девушка признается, что рэпер продолжает угрожать ей. Это еще одна причина, по которой она решила идти на «Дом-2».
Кстати, многочисленные поклонники Шевцовой уверены, что Яна сделает реалити-шоу более интересным, пишет starhit.ru.
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