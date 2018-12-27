«Мне так спокойнее»: Анфиса Чехова позволяет шестилетнему сыну спасть с ней в одной кровати
Анфиса Чехова не только известная телеведущая, но и заботливая мама. Она состояла в браке с Гурамом Баблишвили. В 2012 году звезда подарила ему сына Соломона, но появление ребенка не укрепило их отношения. Спустя несколько лет они развелись. Сейчас у телеведущей есть новый возлюбленный, но его личность она хранит в тайне. Чехова, несмотря на сильную усталость, всегда старается находиться на связи с поклонниками и делиться новостями, давать советы.
Еще один факт об Анфисе удивил ее поклонников. Она до сих пор позволяет своему шестилетнему сыну спасть с ней в одной постели. «Сейчас меня распнут „идеальные матери“, но мне так спокойнее, уютней и удобней! Пока так. Как появится у нас обоюдное желание, будем разъезжаться по разным кроватям», — пояснила телеведущая. Она отметила, что не дает советов по воспитанию, так как считает, что каждая мама должна чувствовать своего ребенка и исходить из этого, а не отталкиваться от чужых советов.