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«Мне так спокойнее»: Анфиса Чехова позволяет шестилетнему сыну спасть с ней в одной кровати

«Мне так спокойнее»: Анфиса Чехова позволяет шестилетнему сыну спасть с ней в одной кровати Анфиса Чехова с сыном. фото: instagram.com/achekhova/
Телеведущая рассказала десять новых фактов о себе.

Анфиса Чехова не только известная телеведущая, но и заботливая мама. Она состояла в браке с Гурамом Баблишвили. В 2012 году звезда подарила ему сына Соломона, но появление ребенка не укрепило их отношения. Спустя несколько лет они развелись. Сейчас у телеведущей есть новый возлюбленный, но его личность она хранит в тайне. Чехова, несмотря на сильную усталость, всегда старается находиться на связи с поклонниками и делиться новостями, давать советы.

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27 декабря Анфиса решила рассказать о себе десять новых фактов, о которых никто не догадывается. Оказалось, что она не любит кошек. Ни характер, ни запах этих животных телеведущей не нравится. Также она не переносит скуку, не любит разговоры о погоде, природе и других не особо глубоких вещах. Телеведущая призналась, что бывает циничной и умеет по человеку определить его характер. По словам девушки, фрукт, который она может есть ведрами, это зелено-красный манго. Также Анфисе с годами стало сложнее принимать решения, у нее непереносимость адреналина и она относится к тому редкому типу женщин, которые не любят спа-процедуры.

Еще один факт об Анфисе удивил ее поклонников. Она до сих пор позволяет своему шестилетнему сыну спасть с ней в одной постели. «Сейчас меня распнут „идеальные матери“, но мне так спокойнее, уютней и удобней! Пока так. Как появится у нас обоюдное желание, будем разъезжаться по разным кроватям», — пояснила телеведущая. Она отметила, что не дает советов по воспитанию, так как считает, что каждая мама должна чувствовать своего ребенка и исходить из этого, а не отталкиваться от чужых советов.

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Анфиса Чеховазвездные дети

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«Мне так спокойнее»: Анфиса Чехова позволяет шестилетнему сыну спасть с ней в одной кровати
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