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Шестилетний сын Анфисы Чеховой помогает своей маме подбирать одежду

Шестилетний сын Анфисы Чеховой помогает своей маме подбирать одежду Анфиса Чехова с сыном. фото: instagram.com/achekhova/
Телеведущая призналась, что часто идет у наследника на поводу и покупает вещи, которые ему понравились.

Анфиса Чехова не только известная телеведущая, но и заботливая мама. Как известно, она строила отношения с Гурамом Баблишвили. В 2012 году она подарила ему сына Соломона, а поженились они спустя еще три года. Брак негативно сказался на их отношениях, и супруги в прошлом году развелись. Долго привлекательная и обаятельная Чехова в одиночестве не была. Несколько месяцев назад телеведущая призналась, что счастлива в новых отношениях, но раскрывать личность избранника она не спешит, предпочитая жить по принципу: счастье любит тишину.

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Знаменитость ведет активный образ жизни. Она не только посещает светские мероприятия, снимается в телепередачах, но и недавно выпустила свою книгу — сборник стихов. При этом Анфиса успевает заботиться о сыне, которому в этом году исполнилось шесть лет. На днях девушка призналась, что наследник облачается в любую одежду, которую она ему предложит, а также любит сам подбирать для своей мамы гардероб. «Мой сын удивительный человек. Ему все равно, что я на него надеваю, если это, конечно, удобно. Но он очень тщательно следит за моим гардеробом», — поделилась Чехова в соцсети.

Телеведущей 18 декабря привезли шерстяные костюмы и пуховики. Сын снова помог маме выбрать лучший наряд. Малыш убедил родительницу купить серо-голубой пуховик. «Он мне тоже понравился, поэтому пошла у сына на поводу», — отметила Анфиса. По словам знаменитости, наследник не прогадал, так как в Москве похолодало и пуховик пришелся как нельзя кстати. Телеведущая поделилась снимком, на котором позирует в том самом пуховике. Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие также похвалили Соломона, который заботится о своей маме и помогает ей выбирать одежду.

Тэги:
Анфиса Чеховазвездные дети

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Шестилетний сын Анфисы Чеховой помогает своей маме подбирать одежду
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