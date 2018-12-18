НОВОСТИ

Чехова пожаловалась на переутомление

Чехова пожаловалась на переутомление Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/
Популярная телеведущая призналась, что из-за стресса потеряла сон и это негативно сказывается на ее когнитивных способностях.

Не секрет, что из-за переутомления и стресса организм человека может давать сбои. Именно это и произошло с Анфисой Чеховой. Напряженный рабочий график и темп жизни в конце года дали о себе знать — у теледивы пропал сон.

больше по теме
Сомнологи рассказали о пользе сна на рабочем местеИз-за недосыпа работников только в США корпорации несут убытки до 411 миллиардов долларов в год.

Из-за недосыпа звезда все время находится на грани — в сонамбулическом состоянии, так как ее мозг никак не может отдохнуть. В результате случилось неизбежное в таких случаях — мозг стал отказываться запоминать простые вещи и фиксировать происходящие события. Анфиса перестала понимать, что является сном, а что явью.

Чтобы привести себя в форму, Чехова твердо решила, что ей требуется перезагрузка. На своей страничке в соцсети она сообщила, что улетает в Ванкувер, но пока не уверена, будут ли оттуда фотоотчеты, так как чтобы добраться туда, требуется много часов, а в самолете не очень-то можно поспать.

Многочисленные поклонники попросили теледиву себя поберечь. Они напомнили ей, что для того, чтобы чувствовать себя хорошо, врачи рекомендуют спать не менее семи, но и не более десяти часов, так как отклонение от нормы может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Они также пожелали Чеховой хорошего отдыха, пишет сайт Dni.ru.

Тэги:
Анфиса Чеховабессонницастресс

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Чехова пожаловалась на переутомление
Интересно?
Поделись с друзьями: