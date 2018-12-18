Чехова пожаловалась на переутомление

Популярная телеведущая призналась, что из-за стресса потеряла сон и это негативно сказывается на ее когнитивных способностях.

Не секрет, что из-за переутомления и стресса организм человека может давать сбои. Именно это и произошло с Анфисой Чеховой. Напряженный рабочий график и темп жизни в конце года дали о себе знать — у теледивы пропал сон.

больше по теме Сомнологи рассказали о пользе сна на рабочем месте Из-за недосыпа работников только в США корпорации несут убытки до 411 миллиардов долларов в год.

Из-за недосыпа звезда все время находится на грани — в сонамбулическом состоянии, так как ее мозг никак не может отдохнуть. В результате случилось неизбежное в таких случаях — мозг стал отказываться запоминать простые вещи и фиксировать происходящие события. Анфиса перестала понимать, что является сном, а что явью.

Чтобы привести себя в форму, Чехова твердо решила, что ей требуется перезагрузка. На своей страничке в соцсети она сообщила, что улетает в Ванкувер, но пока не уверена, будут ли оттуда фотоотчеты, так как чтобы добраться туда, требуется много часов, а в самолете не очень-то можно поспать.

Многочисленные поклонники попросили теледиву себя поберечь. Они напомнили ей, что для того, чтобы чувствовать себя хорошо, врачи рекомендуют спать не менее семи, но и не более десяти часов, так как отклонение от нормы может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Они также пожелали Чеховой хорошего отдыха, пишет сайт Dni.ru.