«Платят даже водителю Волочковой»: Алексей Панин раскрыл заработки на ток-шоу

По словам актера, он получает по 400 тысяч рублей за съемки.

Известный российский актер Алексей Панин — любитель появляться в различных ток-шоу на телевидении. Естественно, что он ходит на эти проекты не бесплатно. Панин заявил, что последний раз заработал 400 тысяч рублей, придя на такую передачу. При этом актер заметил, что деньги получают не только звезды, но даже не раскрученные персоны. Например, водитель балерины Анастасии Волочковой.

«Даже водитель Волочковой получает 50-70 тысяч рублей. Джигурда и Анисина зарабатывают 500 тысяч. Дана Борисова — 400 тысяч. Покойный Евгений Осин – 300 тысяч рублей», — сказал Панин.

По словам Панина, в студиях часто можно встретить звездных гостей. К примеру, любят посещать ток-шок Елена Проклова, Ирина Мирошниченко. Они высказывают свою точку зрения на ситуацию. Их заработок, конечно, скромнее – от 15 до 30 тысяч рублей за эфир.

На проектах «Холостяк» и «Замуж за Бузову» участники денег не зарабатывают. Однако слава приходит к ним, как правило, после проектов. К примеру, модель Дарья Клюкина, покорившая сердце рэпера Егора Крида, стала лицом нескольких крупных рекламных кампаний. Также он снялась в клипе Димы Билана, а в следующем году ее можно будет увидеть в сериале, сообщает «Комсомольская правда».