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Волочкова перепела знаменитый хит Аллы Пугачевой

Волочкова перепела знаменитый хит Аллы Пугачевой Фото: КП/Анатолий Жданов
В соцсети раскритиковали выступление «поющей балерины».

Анастасия Волочкова не скрывает от поклонников, что ведет роскошную жизнь, и регулярно демонстрирует в соцсети великолепные наряды и интерьеры своего огромного подмосковного особняка. При этом балерина никогда не забывает подчеркнуть, что заработала на все тяжелым трудом. Действительно, артистка много гастролирует по стране с выступлениями, и теперь не только танцует, но и поет.

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На страничке Волочковой в Instagram появилось видео, в котором она запечатлена во время одного из таких концертов. Одетая в сверкающее пайетками изумрудное платье, Анастасия исполняет знаменитый хит Аллы Пугачевой из советского кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». В подписи к ролику Анастасия отметила, что в ближайшее время покажет клип на эту песню.

«Для меня большая честь, что такая легенда дала мне разрешение исполнять это произведение. Именно Алла Борисовна вывела меня на большую сцену в качестве поющей балерины», – написала звезда. Ее пост вызвал бурное обсуждение в соцсети. Многие поклонники высоко оценили вокальные данные Волочковой, однако ничуть не меньше оказалось и тех, кто посчитал ее пение совершенно провальным.

«Так Пугачева прекрасно исполнила эту песню! Дело же не в передаче прав, а в том, что каждый должен заниматься тем, что он умеет. Лучше бы она прочитала просто стихи Цветаевой», «Это не пение. И лагов полно. И снова все «недо»… недоделано, недоработано. Не надо, короче говоря, было этого делать вообще», «Это не пение. Это чтение!», «А зал-то пустой, все сбежали», «Может быть, лучше балет все же? Зачем становиться подобием Бузовой», – критически высказались пользователи соцсети.

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Алла ПугачеваАнастасия Волочкова

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Волочкова перепела знаменитый хит Аллы Пугачевой
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