Юлия Савичева призналась, что иногда разговаривает с Димой Биланом по душам

Исполнитель порой поддерживает певицу в трудные для той моменты.

Известная певица Юлия Савичева на своей страничке в социальной сети Instagram очень трогательно поздравила своего друга, музыканта Диму Билана с Днем рождения. Исполнителю, который десять лет назад произвел фурор на «Евровидении», исполнилось 37 лет. Савичева отметила, что Дима Билан – это неиссякаемый источник энергии и творческих идей. Он, по мнению Савичевой, тонкой души человек.

«Несмотря на все заслуги и почти круглосуточную занятость, он на связи и может просто поговорить о жизни. Он может здорово поддержать, сказав всего одно слово. Дима, с Днем рождения тебя! Будь здоров, сил тебе, вдохновения и всеобъемлющей любви! Я очень ценю твою поддержку», — заметила певица.

«Люди, полагающие, что они никому не нужны, на самом деле часто самые нужные. Пусть в Новом году мечты сбудутся, друзья!» «Какая красивая фотография», «Фото красивое и мудро сказано», «С днем рождения. Желаем Диме всего наилучшего», «Юля, на этой фотографии вы очень красивые с Димой. А можете уточнить, какую песню вы здесь с ним исполняете?» — отметили в комментариях пользователи.