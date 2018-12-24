НОВОСТИ

Юлия Савичева призналась, что иногда разговаривает с Димой Биланом по душам

Юлия Савичева призналась, что иногда разговаривает с Димой Биланом по душам Юлия Савичева / фото: globallook.com
Исполнитель порой поддерживает певицу в трудные для той моменты.

Известная певица Юлия Савичева на своей страничке в социальной сети Instagram очень трогательно поздравила своего друга, музыканта Диму Билана с Днем рождения. Исполнителю, который десять лет назад произвел фурор на «Евровидении», исполнилось 37 лет. Савичева отметила, что Дима Билан – это неиссякаемый источник энергии и творческих идей. Он, по мнению Савичевой, тонкой души человек.

больше по теме
Савичева могла отменить концерт в Кургане из-за расставания с Максимом ФадеевымТакой версии придерживается один из организаторов проекта «Музыкальный ипподром».

«Несмотря на все заслуги и почти круглосуточную занятость, он на связи и может просто поговорить о жизни. Он может здорово поддержать, сказав всего одно слово. Дима, с Днем рождения тебя! Будь здоров, сил тебе, вдохновения и всеобъемлющей любви! Я очень ценю твою поддержку», — заметила певица.

«Люди, полагающие, что они никому не нужны, на самом деле часто самые нужные. Пусть в Новом году мечты сбудутся, друзья!» «Какая красивая фотография», «Фото красивое и мудро сказано», «С днем рождения. Желаем Диме всего наилучшего», «Юля, на этой фотографии вы очень красивые с Димой. А можете уточнить, какую песню вы здесь с ним исполняете?» — отметили в комментариях пользователи.

Вам может быть интересно:
Савичева прокомментировала свой уход от Фадеева Савичева могла отменить концерт в Кургане из-за расставания с Максимом Фадеевым Юлия Савичева разорвала рабочие отношения с Максимом Фадеевым
Тэги:
день рожденияДима БиланЮлия Савичева

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Савичева призналась, что иногда разговаривает с Димой Биланом по душам
Интересно?
Поделись с друзьями: