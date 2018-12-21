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Рудова вспомнила, как вместе с Самбурской пережила предательство близкого человека

Рудова вспомнила, как вместе с Самбурской пережила предательство близкого человека Наталья Рудова и Настасья Самбурская. фото: instagram.com/samburskaya/
Актриса поделилась снимком, на котором плачет вместе с подругой.

Настасья Самбурская известная актриса и ведущая передачи «Ревизорро». Девушка довольна часто делает резкие высказывания, а также в соцсети Instagram она создала «Доску позора», куда попадаю люди, которые нелестно о ней высказались. Однако уже не первый год Настасья дружит со звездой сериала «Татьянин день» Натальей Рудовой. Оказалось, что она на самом деле очень ранимая. Несколько лет назад подруги пережили предательство близких людей почти в один день. В пятницу актриса поделилась снимком, на котором она и Самбурская запечатлены в слезах.

«Просматривая фото из прошлого, я наткнулась на эту. Я помню тот день, это было очень давно. Меня предал мой близкий человек. И как-то это совпало с тем, что у Насти накануне случилась такая же ситуация. Мы девочки сильные, и никогда не жалуемся ни на что. Мы просто плакали, нам было больно. Я не выворачиваю наизнанку свою душу, как и Настя, но суть этого фото гораздо глубже. Поэтому оно теперь здесь», — поделилась Рудова.

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Она пояснила, что этот снимок они сделали, чтобы больше никогда не совершать подобных ошибок. Самбурская также разместила у себя на странице это фото. Она не стала его комментировать. Поклонники считают, что телеведущей повезло с подругой, которая может поддержать в трудную минуту. «Хорошо, когда есть подруга, которой можно выговориться, поплакать, сфоткаться и посмеяться!», «Какая ты смелая, не боишься быть некрасивой», «Люблю вас! Никто не достоин ваших слез! Вы очень сильные!», — прокомментировали пост подписчики.

фото: instagram.com/samburskaya/
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Рудова вспомнила, как вместе с Самбурской пережила предательство близкого человека
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