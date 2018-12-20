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Самбурская в образе хулиганки загадала желание Деду Морозу на фоне старого «мерина»

Самбурская в образе хулиганки загадала желание Деду Морозу на фоне старого «мерина» КП/Борис Кудрявов
Актриса мечтает о новых проектах и сохранении фигуры.

Настасья Самбурская порадовала поклонников антигламурным фото. На нем она предстала почти без макияжа, растрепанными волосами, в джинсах с высокой посадкой, с подтяжками и цепью. Образ дополнил белый пуховик, а на заднем фоне оказался «Мерседес» старой модели.

«С наступающим, крошки! Ёлочку поставили??? Тазик под оливье купили? Хочу от деда мороза в следующем году творческих проектов и не толстеть», — поделилась она в Инстаграм.

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Фолловеры популярной актрисы и певицы отметили, что проблемы с фигурой ей не грозят, она всегда находится в идеальной форме. Кто-то пошутил, что мало кто захочет потолстеть от деда Мороза в Новом году. Они также отметили,что Настасья прекрасна на любом фоне и в любом образе.

«Вот хоть на какой фон её поставь, хоть какой толпой ни окружи, всё равно первой притянет взгляд. Самбурская остаётся Самбурской», «А-ля хулиганка из 90-х, мне нравится, что та мода возвращается, хулиганская и уютная одновременно, тебе идёт, хотя, тебе все идет», «Старый «мерин» борозды не портит. Машина выбрана прикольно для фона», — написали они в комментариях.

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актрисаМерседесНастасья Самбурская

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Самбурская в образе хулиганки загадала желание Деду Морозу на фоне старого «мерина»
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