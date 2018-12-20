Настасья Самбурская «пришпилила» к своей «Доске позора» в Instagram очередную подписчицу
В интернете отмечают, что девушка могла специально написать свой нелицеприятный пост, чтобы вызвать к себе инетерс звезды.
Рубрика «Доска позора», которую открыла на своей странице в социальной сети Instagram актриса Настасья Самбурская, всегда вызывает не только самый живой интерес поклонников звезды, но и бурное обсуждение «героев», которые нелестно высказывались об актрисе.
Кстати, ничего особенно оскорбительного поклонники в этих словах не усмотрели, однако, и негодование звезды поняли. Как всегда, часть подписчиков заподозрили, что этот негативный комментарий подписчица оставила специально, чтобы вызвать интерес к себе. Некоторые посчитали, что своей рубрикой и сама актриса подливает масла в огонь, провоцируя дискуссию и, соответственно, «оживляя» свой аккаунт в соцсети.
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