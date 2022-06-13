Когда жена — пушинка: Пригожин трогательно подхватил уставшую от каблуков Валерию

Недавно певица выступила на Красной площади.

Певица Валерия украсила День России своим появлением на праздничном концерте у Кремля.

Артистка примерила алое платье по фигуре с открытыми плечами. Как всегда рядом с ней был верный муж Иосиф Пригожин.

Продюсер всегда сопровождает свою любимую жену, чтобы в нужный момент прийти ей на помощь. Вот и на этот раз, после многочасовой работы он пожалел свою спутницу и просто подхватил ее на ручки после выступления.

Хрупкую Валерию Иосиф Пригожин нес, как пушинку.

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