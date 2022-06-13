Пугачева попала под санкции Запада: ее компании запретили полноценно работать

Алла Пугачева по иронии судьбы попала под западные санкции. Как пишет ФАН, на компанию Примадонны ООО «АБП» в Европе наложили определенные ограничения.

Разрешенный вид деятельности ООО «АБП» — радиовещание. Согласно данным агентства, на Западе эта область находится под пристальным вниманием, поскольку может вести пропагандистскую деятельность.

В результате в отношении компании Пугачевой ввели некоторые ограничения на экспорт и импорт товаров и технологий.

Сообщается, что бизнес этот особого дохода не приносил. На начальном этапе в 2019 году Алле Борисовне удалось заработать на радиостанции 73 миллиона рублей. Однако затем выручка сильно упала. И в этом году предприятие почти не ведет деятельности. Поэтому санкции вряд ли больно ударят по карману жену Максима Галкина.

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