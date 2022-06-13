На особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле напали гигантские тараканы

На берегу Средиземного моря у российских артистов не все так прекрасно, как им хотелось бы.

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уже четвертый месяц живут в Израиле. Супруги уехали из России на фоне известных событий.

На берегу Средиземного моря у брата Максима Дмитрия нашелся свободный домик, где и разместилась чета российских артистов. В богатом городке Кесария все прекрасно, но есть одно жирное «но» — насекомые!

«Неудобно перед братом, конечно: люди скажут, отдал Галкину дом с тараканами. Но там и правда были три таракана, одного из них я прихлопнул. Хотя это российских тараканов можно прихлопнуть, а в случае с израильскими — это убийство, — делится юморист на концертах. — Он ведь сразу не умирает, надо додавливать, все это с каким-то диким хрустом — страшное дело!»

Риелторы уже оценили стоимость дома, в котором живут Галкин и Пугачева — более 6 млн долларов, а заработал на него Галкин-старший производством оружия и боеприпасов в России.

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