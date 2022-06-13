«Живет отдельно от политической повестки страны»: Мария Шукшина раскритиковала «Ельцин Центр»

Актриса уже не первый раз негативно отзывается о данном учреждении.

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» уже не в первый раз раскритиковала «Ельцин Центр», который находится в столице Среднего Урала — Екатеринбурге.

Она разместила фотографии, которые находятся в данном культурном учреждении. Снимки, как считает Мария Шукшина, далеки от текущей повестки. больше по теме «Народ требует!»: Шукшина вслед за Михалковым призвала придать «Ельцин Центру» статус иноагентаАктриса отреагировала на новость, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы об иностранных агентах.

«Ельцин Центр живет отдельно от политической повестки страны». Мария Шукшина

Ранее Мария Шукшина призвала придать «Ельцин Центре» статус иноагента. Как она отмечала, этого требует народ.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.