«Живет отдельно от политической повестки страны»: Мария Шукшина раскритиковала «Ельцин Центр»

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» уже не в первый раз раскритиковала «Ельцин Центр», который находится в столице Среднего Урала — Екатеринбурге.
Она разместила фотографии, которые находятся в данном культурном учреждении. Снимки, как считает Мария Шукшина, далеки от текущей повестки.
«Ельцин Центр живет отдельно от политической повестки страны».
Ранее Мария Шукшина призвала придать «Ельцин Центре» статус иноагента. Как она отмечала, этого требует народ.
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