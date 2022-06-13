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«Живет отдельно от политической повестки страны»: Мария Шукшина раскритиковала «Ельцин Центр»

Актриса уже не первый раз негативно отзывается о данном учреждении.

«Живет отдельно от политической повестки страны»: Мария Шукшина раскритиковала «Ельцин Центр»

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» уже не в первый раз раскритиковала «Ельцин Центр», который находится в столице Среднего Урала — Екатеринбурге.

"Ельцин Центр"
«Ельцин Центр». Фото: «Телеграм» Марии Шукшиной

Она разместила фотографии, которые находятся в данном культурном учреждении. Снимки, как считает Мария Шукшина, далеки от текущей повестки.

«Ельцин Центр живет отдельно от политической повестки страны».

Мария Шукшина

Ранее Мария Шукшина призвала придать «Ельцин Центре» статус иноагента. Как она отмечала, этого требует народ.

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"Ельцин Центр"ЕкатеринбургМария Шукшина