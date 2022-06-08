«Народ требует!»: Шукшина вслед за Михалковым призвала придать «Ельцин Центру» статус иноагента

Актриса отреагировала на новость, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы об иностранных агентах.

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» призвала придать «Ельцин Центру», который находится в Екатеринбурге, статус иностранного агента.

Актриса поделилась новостью, в которой говорится, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы об иностранных агентах. Документ не только объединяет уже действующие нормы законодательства в этой сфере, но также предлагает ряд новых.

«И «Ельцин Центр» не забудьте туда внести, народ требует!» Мария Шукшина

Ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал в очередной раз «Ельцин Центр». Он заметил, что данное учреждение наносит не меньший вред, чем, к примеру, радиостанция «Эхо Москвы».

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