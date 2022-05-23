Сбежавший в Израиль Макаревич признался, когда вернется в Россию

Некоторое время назад Андрей Макаревич с молодой женой Эйнат Кляйн перебрался в Израиль. В Тель-Авиве 37-летняя избранница музыканта родила ему четвертого сына и уже планирует выйти из декретного отпуска. Ранее экскурсовод сообщила об этом в свое соцсети.

Накануне в Израиле прошел форум, на котором собрались все сбежавшие из России звезды – Алла Пугачева, Максим Галкин, Борис Гребенщиков и другие. Отметился там и Андрей Макаревич. На вопрос, когда же он вернется в Россию, музыкант ответил дерзко.

«Когда Россия станет нормальной», — отрезал лидер «Машины времени», которого цитируют «Известия».

Добавим, ранее в России люди из разных городов массово начали сдавать билеты на концерты группы. Позже все выступления и вовсе отменили.

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