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Журова рассказала про дорогостоящий подарок от Путина

Глава государства поздравил спортсменку с 8 Марта.

Журова рассказала про дорогостоящий подарок от Путина
Светлана Журова в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Российская конькобежка Светлана Журова стала гостьей нового выпуска популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой спортсменка рассказала, что по долгу службы ей доводится общаться с президентом России Владимиром Путиным.

«Впервые я увидела главу государства после Олимпиады. Это было перед Международным женским днем. Владимир Путин подарил очень красивое колье с магаданскими самоцветами», — рассказала она.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Светлана Журова по долгу службы нередко присутствует на различных совещаниях с президентом страны, где решаются спортивные вопросы. Она говорит, что спорить с ним по большей части все боятся, кроме Ирины Винер.

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