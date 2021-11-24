«Все остро проживаю»: Лера Кудрявцева рассказала о сложностях ведения передачи «Секрет на миллион»

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ей нужен отдых после каждой съемки.

Программа «Секрет на миллион» — сравнительно новая на телевидении. В сентябре исполнилось пять лет со дня выхода первого выпуска передачи «Секрет на миллион» в эфир телеканала НТВ.

Бессменной ведущей программы, в которой звезды делятся своими откровениями о личной жизни, является Лера Кудрявцева. Она призналась, что этот проект для нее самый сложный за двадцать пят лет работы на телевидении.

«Когда герой сидит напротив и рассказывает тебе свою судьбу, так, как он до этого, наверное, никогда и не делал, эти откровения ошарашивают. К тому же я как эмпат все это остро проживаю», — поделилась Лера Кудрявцева.

Телеведущая рассказала, что не все ее окружение понимает, почему она все принимает так близко к сердцу. Лере Кудрявцевой советуют попроще относиться к исповедям своих героев, но она так не может.

«Морально это тяжело. Поэтому мне после каждого выпуска шоу нужно какое-то время на отдых», — цитирует Леру Кудрявцеву «Антенна».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.