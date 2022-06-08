«Я так замерла»: Светлана Журова рассказала, как ей позвонил Владимир Путин

Советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова стала новой гостьей популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой спортсменка рассказала, как однажды ей позвонил президент России Владимир Путин.

«Я так замерла… – признается Светлана, вспоминая, что почувствовала, когда ей сообщили, что звонит Владимир Путин. – Особенно когда мне сказали, что президент летит в самолете…»

О деталях разговора Журова не рассказала. Но, скорее всего, это было связано с работой. Ведь вот уже 14 лет она является депутатом Государственной Думы.

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