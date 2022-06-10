«Алла сидит на чужой вилле, а Макс колесит по городам»: почему Пугачева не ездит с Галкиным по Израилю

Шоумен Максим Галкин выступает один, собирая полные залы. А вот Примадонна развлекать публику на сцене не намерена.

Анна Пугачева уже давно объявила о том, что она уходит со сцены. Так, исключение Примадонна сделала разве что по случаю своего юбилея. Когда артистке было 70 лет, она дала концерт в Кремлевском дворце. Тогда среди почетных зрителей в зале сидели: Кристина Орбакайте, Дени Байсаров, Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой и двойняшки Гарри и Лиза. Жену поддержал также шоумен Максим Галкин.

Теперь же юморист ездит по городам Израиля, выступая в залах при полном аншлаге. Примечательно, что Примадонна мужа в этих поездках не сопровождает. Алла Борисовна вместе с детьми осталась на вилле, которую им любезно предоставил старший брат Максима Галкина — Дмитрий. Примадонна с семьей поселилась в особняке в «израильской Рублевке».

Примадонна осталась верна себе: она избегает публичности, поэтому остается на вилле с бассейном. Тем более, сам шоумен говорил, что старается оградить жену от всех треволнений: ни бытовые, ни финансовые вопросы Алла Борисовну не волнуют. Все семейные проблемы на свои плечи взвалил Максим Галкин.

«Алла сидит на чужой вилле, а Макс колесит по городам», «Зачем Алле ездить по Израилю? Она приехала отдыхать, а Макс придумал какие-то концерты», «Пока Макс веселит публику, Аллуся спокойно возлежит у бассейна», — написали фолловеры.

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