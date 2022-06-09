«Дети образованы на уровне тумбочки»: Николай Цискаридзе рассказал о скудоумии американцев

По словам артиста балета, ребята в Америке не знают, где находится река Амазонка и город Париж.

Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в программе «ОтЛичная жизнь» вспомнил, как в начале девяностых годов оказался в Америке.

«Нам подстраивали провокации. Задавали неуместные вопросы. Всех нас снимали на камеру. Типа хотели показать, что нам что-то подарили, а мы удивились. Типа не видели никогда жвачки. Мы правда многое не знали и не видели». Николай Цискаридзе

Как отметил артист балета, он был поражен уровню образованности американских детей. «Эти дети образованы на уровне тумбочки. Они представления не имели, что есть река Амазонка и город Париж. А они наши ровесники. Ну потому что у них так по программе. Не все там так красиво и разукрашено, как кажется. Когда я с этим столкнулся, то понял, что у них что-то нельзя. А они еще нас обвиняли с нашими ограничениями», — заявил Николай Цискаридзе.

Напомним, что Николай Цискаридзе – народный артист России. С мая нынешнего года он ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале.

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